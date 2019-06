Thomas Heiniger wird Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes

Heiniger war von 2007 bis 2019 Regierungsrat und Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich sowie Präsident der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), wie das SRK mitteilte.

Als Vizepräsidentinnen wurden Barbara Schmid-Federer (bisher) und Brigitta M. Gadient (neu) gewählt. Schmid-Federer, bis 2018 für die CVP Zürich im Nationalrat, wird den Schwerpunkt Inland betreuen. Gadient wird für die Internationale Zusammenarbeit zuständig sein. Als ehemalige BDP-Nationalrätin hatte sie Einsitz in verschiedenste Kommissionen und Delegationen im Bereich Internationale Zusammenarbeit.

An der Rotkreuzversammlung vom Samstag wurde zum 8. Mal der Rotkreuzpreis für humanitäre Leistungen besonderer Qualität verliehen. Der mit 30'000 Franken dotierte Rotkreuzpreis 2019 geht an den Verein "Source de vie". Der Verein hat in Benin ein Bildungszentrum für handwerkliche Berufe aufgebaut. Damit erhalten Jugendliche im eigenen Land eine Lebensgrundlage, heisst es in der Mitteilung.

Weiter vergab die Jury einen Förderpreis von 5000 Franken an den Verein "M.E.T.I.S" aus Lausanne. In "M.E.T.I.S." haben sich Studierende aus Medizin und Pflege zusammengeschlossen, um gegen den ungleichen Zugang von verletzlichen Bevölkerungsgruppen zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz und im Ausland zu kämpfen.

(AWP)