Thunberg: Nicht nur Corona, auch Klima-Krise ist direkte Bedrohung

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise auf Wissenschaftler und Experten zu hören. In einem Online-Gespräch am Mittwoch, das vom schwedischen Nobelpreismuseum anlässlich des Earth Day organisiert wurde, diskutierte sie rund eine Stunde mit dem Potsdamer Klimaforscher Johan Rockström über die Herausforderungen durch das Coronavirus. "Der heutige Earth Day erinnert uns daran, dass das Klima und die Umwelt weiter in Not sind", sagte sie. "Wir müssen in der Lage sein, mit beiden Krisen gleichzeitig zu hantieren."