Thunberg und Co. werfen EU Schönrechnerei vor

Hinzu komme, dass bei den vorgeschlagenen Emissionsminderungen nicht der internationale Flugverkehr, die Schifffahrt und auch nicht die Herstellung von Gütern ausserhalb der EU dazugezählt werde, schrieben die vier Aktivistinnen in dem am Sonntagabend veröffentlichten Meinungsbeitrag. Grosse Teile der CO2-Verringerungen seit 1990 seien darauf zurückzuführen, dass europäische Fabriken und ihre Ausstösse in andere Weltteile exportiert worden seien. Ob ein in China hergestellter Laptop oder eine Jeans aus Bangladesch: Die bei der Produktion solcher Produkte entstandenen Emissionen tauchten überhaupt nicht auf EU-Seite auf, kritisierten sie. Und eine kurze Zugfahrt von Köln nach Aachen resultiere in mehr Emissionen in der EU-Zählung als ein Hin- und Rückflug nach Buenos Aires oder Bangkok.

"Die EU mogelt mit den Zahlen - und klaut unsere Zukunft", erklärten Thunberg und ihre Mitstreiterinnen. Die Ziele und Statistiken der EU müssten letztlich alle EU-Emissionen beinhalten. Zugleich sei die Zeit der kleinen Schritte lange vorbei: Die vorgeschlagenen 55-, 60- und 65-Prozent-Ziele der EU bis 2030 entsprächen in keiner Weise den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens./trs/DP/zb

(AWP)