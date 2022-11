Der Kanton Thurgau will seine Ständeratspräsidentin am 30. November ehrenvoll empfangen. Geplant sind ein Festakt in der Stadtkaserne Frauenfeld, ein Festumzug und eine Feier für die Bevölkerung in Häberlis Wohngemeinde Bichelsee-Balterswil. Der Thurgau hatte letztmals im Jahr 1976 den Ständeratspräsidenten gestellt.