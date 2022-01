Tote und Verletzte in Kasachstan - Russland schickt Soldaten

(Ausführliche Fassung) - In der von schweren Unruhen erschütterten Republik Kasachstan in Zentralasien geht das Militär gewaltsam gegen Demonstranten vor. Beim Sturm auf ein Polizeigebäude seien in der Millionenstadt Almaty "Dutzende Angreifer eliminiert" worden, berichteten kasachische Medien am Donnerstag unter Berufung auf das Staatsfernsehen. Das lässt darauf schliessen, dass es zivile Todesopfer gab.