Touristen dürfen von April an wieder nach Neuseeland

Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Schliessung der Grenzen erlaubt Neuseeland vom 12. April an ersten Touristen wieder die Einreise. Den Anfang machen Besucher aus dem grossen Nachbarland Australien, wie Premierministerin Jacinda Ardern am Mittwoch in der Hauptstadt Wellington ankündigte. Von Mai an dürfen dann auch Urlauber aus Deutschland und anderen visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) wie Grossbritannien und den USA einreisen.