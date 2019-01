Die zehnjährigen Benchmark-Renditen stiegen im Oktober über 3,25 Prozent. Es sei aber unwahrscheinlich, dass sie wieder auf dieses Niveau zurückkehren werden, da die Anleger nun wieder Anleihen kaufen, wenn die Aktienkurse nachgeben, sagt Rick Rieder, globaler Chief Investment Officer für festverzinsliche Wertpapiere bei Blackrock in New York.

"Wenn Sie in China gute Nachrichten haben, sich das Wachstum stabilisiert und verbessert, könnten die zehnjährigen Renditen sicherlich auf 3 Prozent zurückgehen", sagte Rieder in einem Interview gegenüber Bloomberg Television. Aber so grosse Schritte werde es nicht mehr geben.

"Wir mögen nach wie vor kurzfristige Papiere, die zweijährigen, dreijährigen Schuldverschreibungen." Die zehnjährige US-Rendite liegt bei 2,56 Prozent, nachdem sie sich in diesem Jahr in einer Bandbreite von 2,54 Prozent auf 2,70 Prozent bewegt hatte. Der Renditeschub, der im Oktober bis 3,26 Prozent ging, begann von einem Rekordtief von 1,318 Prozent im Juli 2016.

Zehnjährige US-Treasuries werden in einem Portfolio funktionieren wieder, wie Rieder sagt. "Sie bieten Ihnen eine gute Rendite und die Realzinsen sind attraktiv. In den letzten zwei Monaten, als der Aktienmarkt nachgegeben hat, haben sich die Zehnjährigen wirklich gut entwickelt. Das wird in Zukunft so weitergehen, also würde ich behaupten, dass die Zehnjährigen ziemlich symmetrisch sind, wenn es nach oben oder unten geht."

(Bloomberg/cash)