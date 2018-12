Zwar überschattet das Brexit-Thema nun das Treffen der 28 EU-Regierungschefs. Aber eigentlich steht eine ganze Palette anderer Themen auf der Agenda.

Migration

Der anhaltende Streit über die Flüchtlingsverteilung in Europa verhindert, dass alle sieben Gesetzgebungsvorhaben, die die EU-Kommission auf diesem Gebiet angeschoben hat, verabschiedet werden können. Nun sollen zumindest fünf davon beschlossen werden, die den Umgang mit Migranten und Asylbewerbern in der EU erheblich harmonisieren sollen. Im Januar soll nach Möglichkeit noch eine Einigung über die Straffung der Asylverfahren in den EU-Staaten dazukommen.

Eurozone

Der Gipfel soll die von den Finanzministern getroffenen Reformen absegnen. Dazu gehört unter anderem ein Ausbau des Euro-Rettungsmechanismus ESM, der die letzte Auffanglinie zur Rettung notleidender Banken wird - und in Richtung eines Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt wird. Die Finanzminister hatten zudem ein Votum der Chefs gefordert, dass sie an Details des Eurozonen-Budget weiterarbeiten sollen.

Finanzrahmen

Gleich am ersten Tag soll über den künftigen EU-Finanzrahmen nach 2021 geredet werden. Zwar wird keine Einigung mehr vor den Europawahlen im Mai 2019 erreicht. Aber als Zieldatum setzen sich die Regierungschefs jetzt den Herbst 2019 - was ambitioniert genug klingt. Aber die Vorarbeit der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft wird gelobt, über viele künftige Schwerpunkt im EU-Finanzrahmen bestehe bereits Einigung, heisst es in Brüssel und Berlin.

Schlussspurt für EU-Gesetzgebung

Die Kommission erhofft sich einen Appell der Regierungschefs an alle Minister, die noch in der Pipeline befindlichen EU-Gesetzesvorhaben beschleunigt zu Ende zu führen. Ab Februar erlahmt wegen der Europawahlen dann die Gesetzesarbeit.

Desinformation

Mit Blick auf die Europawahl wollen die Regierungschefs über einen Aktionsplan der EU-Kommission gegen Desinformation und die Beeinflussung von Wahlen debattieren. Denn es wird erwartet, dass Drittstaaten wie Russland versuchen, für antieuropäische Gruppen und Parteien im Wahlkampf Stimmung zu machen.

Aussenpolitik

Beim Abendessen soll es eine Diskussion über aussenpolitische Themen geben. Dazu gehört der weitere Umgang mit Iran und Russland. Die deutsche Regierung sieht Chancen, dass die im Ukraine-Konflikt verhängten Russland-Sanktionen wie von ihr gefordert erneut um sechs Monate verlängert werden.

Brexit

Auf dem Gipfel will Premierministerin Theresa May den 27 EU-Partnern ihre Wünsche zu Nachbesserungen vorstellen - wenn sie noch im Amt ist. Es wird aber nicht damit gerechnet, dass die EU-27 noch in Brüssel entscheiden, wie sie darauf reagieren werden.

