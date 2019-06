Treffen zur Besetzung von EU-Spitzenposten am Freitag

Der CSU-Politiker erhebt Anspruch auf den Posten, da seine Europäische Volkspartei bei der Europawahl trotz Verlusten wieder stärkste Kraft wurde. Bei einem Sondergipfel vorige Woche hatte aber unter anderen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Widerstand gegen Weber angemeldet. Vermitteln soll EU-Ratschef Donald Tusk. Die sechs Regierungschefs wurden als Unterhändler ihrer Parteigruppen benannt. Ihr Treffen am Freitag dürfte nur ein Zwischenschritt sein. Tusk will bis zum nächsten EU-Gipfel am 20. und 21. Juni eine Lösung.

Webers Chancen sind unklar. Er sucht derzeit in Gesprächen mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen im Europaparlament eine Mehrheit. Greifbare Ergebnisse gibt es aber nach Angaben von Beteiligten noch nicht. Die Sozialdemokraten haben mit Frans Timmermans einen eigenen Kandidaten für das Amt des Kommissionschefs, für die Liberalen bewirbt sich die Dänin Margrethe Vestager.

Für das Amt des Kommissionspräsidenten haben die EU-Staats- und Regierungschefs ein Vorschlagsrecht. Doch braucht der Kandidat anschliessend eine Mehrheit im EU-Parlament./vsr/DP/jha

(AWP)