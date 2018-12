Das Treffen deutscher Automanager mit Vertretern der Regierung von US-Präsident Donald Trump hat am späten Vormittag (Ortszeit) in Washington begonnen. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Gipfelrunde im eigentlichen Sinne, wie am Dienstag in der US-Hauptstadt aus Unternehmenskreisen zu erfahren war. Stattdessen würden die Vertreter der Trump-Regierung mit den Top-Managern von Daimler , Volkswagen und BMW im Eisenhower Building neben dem Weissen Haus jeweils einstündige Einzelgespräche führen. Als erstes ist demnach Daimler-Chef Dieter Zetsche an der Reihe, danach folgen VW-Chef Herbert Diess und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter.