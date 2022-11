In den Ländern der Europäischen Union sind im zweiten Quartal dieses Jahres mehr klimaschädliche Treibhausgase ausgestossen worden als im Vorjahr. Grund dafür sei die wirtschaftliche Erholung nach dem coronabedingten Rückgang, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Demnach entspricht die Menge der von April bis Juni ausgestossenen Gase der klimaschädlichen Wirkung von 905 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) - das ist ein Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal in 2021.

15.11.2022 16:17