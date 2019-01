Trendwende unter Trump? CO2-Ausstoss der USA 2018 deutlich gestiegen

Die Experten der Rhodium Group sehen den deutlichen Anstieg vor allem in der boomenden US-Konjunktur und nicht in der Politik Trumps begründet, dessen Regierung bereits einige Massnahmen zur Verringerung von Klimagasen rückgängig gemacht hat. Die Forscher weisen darauf hin, dass im vergangenen Jahr eine Rekordanzahl an Kohlekraftwerken stillgelegt wurde. Dennoch sei der CO2-Ausstoss des Energiesektors spürbar gestiegen. Zudem blies die US-Industrie angesichts höherer Produktion in etlichen Bereichen erheblich mehr Abgase in die Luft.

Grösste US-Emissionsquelle ist laut der Studie aber das dritte Jahr in Folge der Transportsektor. Zwar gingen die Autoabgase zurück, doch Emissionen durch Flugzeuge und Lastwagen legten wegen der florierenden Wirtschaft stark zu. Verglichen mit 2005 haben die USA ihren Kohlendioxid-Ausstoss den Forschern nach zwar noch immer um rund elf Prozent verringert. Doch der stärkste Jahresanstieg, seitdem das Land 2010 von der Rezession zurückkam, könnte nun eine längerfristige Trendwende markieren.

Von 2007 bis 2015 machten die USA der Analyse zufolge die grössten Fortschritte - die Emissionen sanken in diesem Zeitraum um gut zwölf Prozent. Dabei habe die zeitweise schwache Konjunktur zwar eine wichtige Rolle gespielt, so die Rhodium Group. Allerdings sei auch die starke Veränderung des Energiemixes entscheidend gewesen. Die Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama hatte eine Wende weg von Kohle- und hin zu Erdgas-, Wind- und Solarenergie eingeleitet.

Trump verfolgt jedoch eine völlig andere Linie. Einst bezeichnete er den Klimawandel als Konzept Chinas, um die USA wettbewerbsunfähig zu machen. 2017 zog Trump die USA dann als einen der grössten Verursacher von Treibhausgasen weltweit aus dem internationalen Pariser Klimaschutzabkommen zurück. Trumps Regierung ist zudem schon seit längerem dabei, Massnahmen und Beschlüsse zur Reduzierung von Abgas-Emissionen aufzuweichen, die aus der Obama-Ära stammen. So brachte Trump eine Lockerung der Abgasregeln für Autos auf den Weg und stellte die Vorschriften für Kohlekraftwerke auf den Prüfstand./hbr/DP/zb

