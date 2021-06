Trinkwasser- und Pestizidinitiative scheitern am Ständemehr

Deutlich dürfte auch das Volksnein zu den Initiativen ausfallen: Gemäss den Hochrechnungen von gfs.bern im Auftrag der SRG legten lediglich 39 Prozent der Stimmenden ein Ja ein. Der Fehlerbreich liegt bei plus/minus 2 Prozentpunkten.

In den bisher ausgezählten Kantonen bewegt sich die Zustimmungsrate bei der Trinkwasser-Initiative zwischen knapp 22 Prozent im Wallis und rund 47 Prozent in Genf. Zwischen 23 Prozent im Wallis und 49 Prozent in Genf Zustimmung sind es bei der Pestizidinitiative.

