Trotz drohenden Rückschlags: May hält an Brexit-Zeitplan fest

Medienberichten zufolge stand May nun aber bei einer Abstimmung im Oberhaus am Mittwoch ein Rückschlag für ihr Brexit-Gesetz ins Haus. Das House of Lords wollte am Nachmittag zu einer Sitzung zusammenkommen.

Britische Medien zufolge zeichnet sich eine Mehrheit für einen Änderungsantrag ab, der die Rechte der in Grossbritannien lebenden EU-Bürger garantieren soll. Die Regierung lehnt es ab, eine einseitige Garantie für EU-Bürger in Grossbritannien auszusprechen. Das soll erst im Rahmen eines Abkommens geschehen, dass auch die Rechte von Briten in der EU sicherstellt.

May will jede Änderung an dem Gesetzentwurf verhindern, um möglichst freie Hand für die anstehenden Austrittsverhandlungen mit der EU zu haben. Bis zum 7. März soll das Gesetz beide Häuser passiert haben. Viel spricht dafür, dass das Unterhaus eine Änderung des Gesetzentwurfs durch die Lords wieder rückgängig machen wird. Das könnte theoretisch zu einem langwierigen Hin- und Her zwischen beiden Parlamentskammern führen. Bislang wird aber damit gerechnet, dass die Lords in diesem Fall nachgeben./cmy/DP/mis

(AWP)