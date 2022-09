Der Gasverbrauch in der Schweiz ist in den vergangen zwei Monaten um rund 20 Prozent gesunken, wie Bastian Schwark, der Energiekrisenmanager des Bundes, am Mittwoch gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung" sagte. Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Unternehmen.