Trotz Gipfelabsage: USA und China halten am Handels-Zeitplan fest

Trotz der Absage des Asien-Pazifik-Gipfels im November in Chile wollen China und die USA an dem Zeitplan für ihre Handelsgespräche festhalten. Nach dem Weissen Haus in Washington teilte auch das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mit, dass die Konsultationen über eine Beilegung des Handelskriegs "wie ursprünglich geplant" vorangetrieben werden. Die Gespräche liefen "reibungslos", hiess es in der Mitteilung weiter.