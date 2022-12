Grossbritannien wird derzeit von einer beispiellosen Streikwelle erfasst. Mitarbeiter der für die Passkontrolle bei Einreisen zuständigen Behörde Border Force legten am Freitag an sechs Flughäfen des Landes sowie am Fährhafen Newhaven die Arbeit nieder. Der Zugverkehr wird in Grossbritannien von Heiligabend an bis zum Jahresende durch Streiks der Bahnmitarbeiter beinahe lahmgelegt.