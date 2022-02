Trucker-Proteste: Trudeau kündigt Eingreifen an - Furcht vor Gewalt

Wegen der seit über zwei Wochen anhaltenden Trucker- Proteste in Kanada schliesst Premier Justin Trudeau die gewaltsame Auflösung der Blockaden nicht aus. Wenn die Demonstranten gegen die Corona-Massnahmen der Regierung nicht nach Hause gingen, würde es "ein immer stärkeres Eingreifen" der Polizei geben, sagte Trudeau am Freitag in Ottawa und nannte die Blockaden "illegal". Jede Massnahme sei möglich, der Einsatz des Militärs allerdings das letzte Mittel.