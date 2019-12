Trump als 3. US-Präsident mit Amtsenthebungsverfahren konfrontiert

(Ausführliche Fassung) - Impeachment gegen Donald Trump: Zum dritten Mal in der US-Geschichte ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten eingeleitet worden. In einer historischen Abstimmung votierte das Repräsentantenhaus am Mittwochabend für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen der Ukraine-Affäre. Der Prozess wird im Senat geführt, wo Trumps Republikaner die Mehrheit haben.