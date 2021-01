Trump bekräftigt Wahlbetrugsvorwürfe vor Bestätigung der Ergebnisse

Vor der Bestätigung der Ergebnisse der US-Präsidentenwahl hat Präsident Donald Trump seine haltlosen Behauptungen über Betrug bei der Abstimmung bekräftigt. "Sie haben die Wahl manipuliert, sie haben sie manipuliert wie sie noch nie eine Wahl manipuliert haben, und übrigens haben sie letzte Nacht auch keinen schlechten Job gemacht", sagte Trump am Mittwoch und bezog sich dabei auch auf die Stichwahlen um zwei Senatssitze in Georgia am Dienstag, bei der den Republikanern eine schwere Niederlage droht. "Wir werden niemals aufgeben" oder eine Niederlage eingestehen, so Trump weiter. "Wir haben diese Wahl gewonnen, und wir haben sie mit einem Erdrutsch gewonnen". Es handele sich um reinen Diebstahl.