Trump-Berater: Einigung im Handelsstreit mit China bis April möglich

Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, Larry Kudlow, hält eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit bis April für möglich. "Ich glaube, wir machen grosse Fortschritte", sagte Kudlow am Sonntag dem regierungsnahen US-Sender Fox News. Beim Besuch einer chinesischen Delegation in Washington seien grosse Fortschritte erzielt worden. Seitdem seien beide Seiten täglich in Kontakt.