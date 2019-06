US-Präsident Donald Trump hat Berichte über grosse Demonstrationen gegen seinen Staatsbesuch in Grossbritannien als "Fake News" bezeichnet. Trump sagte bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May am Dienstag, er habe auf den Strassen Londons "Tausende jubelnde Menschen" gesehen. "Und dann habe ich gehört, dass es Proteste gebe. Ich sagte, wo sind die Proteste? Ich sehe keine Proteste. Als ich heute kam, habe ich einen kleinen Protest gesehen, sehr klein. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, vieles davon ist Fake News."