Trump besucht Grenze zu Mexiko - 'Shutdown' dauert an

Im Streit um eine Mauer an der Grenze zu Mexiko will US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in die Grenzregion reisen. Trump will dort nach Angaben des Weissen Hauses mit Einsatzkräften sprechen, die sich "an der Front der nationalen Sicherheits- und humanitären Krise" um die Grenzsicherung kümmern. Am Dienstagabend hatte Trump in einer Rede an die Nation eindringlich für den Bau einer Mauer geworben und dies ebenfalls mit einer schweren Krise an der Grenze begründet.