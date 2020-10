US-Präsident Donald Trump hat die Vize-Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, nach ihrem TV-Duell mit Vizepräsident Mike Pence als lügendes "Monster" verunglimpft. "Alles, was sie gesagt hat, war eine Lüge", behauptete Trump am Donnerstag in einem Telefon-Interview mit dem Fernsehsender Fox Business. Trump bezeichnete die Senatorin aus Kalifornien zwei Mal als "dieses Monster". Pence habe das Duell am Mittwochabend (Ortszeit) überzeugend gewonnen.