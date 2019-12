Trump: Bundeskanzlerin Merkel 'ist wirklich eine fantastische Frau'

US-Präsident Donald Trump hat trotz seiner Kritik an den seiner Ansicht nach zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel gelobt. "Sie ist wirklich eine fantastische Frau", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Mittagessen mit Botschaftern der im UNO-Sicherheitsrat vertretenen Staaten im Weissen Haus. Zum Auftakt des Treffens hatte Trump jene Nato-Staaten kritisiert, die nach seiner Überzeugung hinter den selbstgesteckten Zielen zu Verteidigungsausgaben zurückbleiben - ohne allerdings die betroffenen Länder zu nennen. In der Vergangenheit hatte er ausdrücklich Deutschland kritisiert.