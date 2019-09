Trump: China sollte Freiheit und Rechtssystem Hongkongs respektieren

US-Präsident Donald Trump hat China offen dazu aufgerufen, die Freiheit Hongkongs zu respektieren. Die Welt erwarte uneingeschränkt, dass die chinesische Regierung ihren bindenden Vertrag einhalte, der mit den Briten geschlossen sei und in dem sich China verpflichte, die Freiheit, das Rechtssystem und die demokratischen Lebensweisen von Hongkong zu schützen, sagte Trump am Dienstag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York mit Blick auf die Massenproteste in Hongkong.