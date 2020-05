Trump: Doch keine Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe im Weissen Haus

(Trump-Zitate ergänzt im 1., 6. und 7. Absatz) - US-Präsident Donald Trump will nun doch an der Arbeitsgruppe des Weissen Hauses zur Corona-Krise festhalten. Trump kündigte am Mittwoch an, die Runde werde weiterarbeiten, bis sie nicht mehr gebraucht werde. Die "Task Force" solle sich vermehrt um die Rückkehr zum Normalbetrieb im Land kümmern und um zwei oder drei neue Mitglieder ergänzt werden. Am Dienstag hatten Trump und sein Stellvertreter Mike Pence noch gesagt, man prüfe die Auflösung der Runde - was auf Kritik stiess. Trump begründete seinen Kursschwenk damit, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, wie angesehen die Gruppe sei.