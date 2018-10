Trump droht Partner Saudi-Arabien - 'Nach zwei Wochen nicht mehr da'

Der scharfe Ton Trumps gegen seinen engsten Partner in der Arabischen Welt fällt in eine Zeit des Streits über die wieder angezogenen Ölpreise. Trump hatte das Ölförderkartell Opec jüngst aufgefordert, etwas zur Senkung der Preise zu tun. Die Mitglieder der Vereinigung, darunter auch der weltweit grösste Erdölexporteur Saudi-Arabien, liessen die Förderquoten bei einem Treffen Ende September aber unverändert. Vergangene Woche hatten Trump und Salman miteinander am Telefon über die Ölpreise gesprochen.

Nach dem Einbruch des Ölpreises ab 2014 hatten sich die Preise für den Rohstoff zuletzt wieder deutlich erhöht, was Exporteure wie Saudi-Arabien freut, die USA als Verbraucher aber stört. Wesentlicher Grund dafür sind Wirtschaftssanktionen der USA gegen Iran. Die Öllieferungen des drittgrössten Opec-Produzenten sind deshalb deutlich gefallen./scb/DP/he

(AWP)