'Trump-Effekt': Mexiko setzt auf Europa

(Ausführliche Fassung) -STADT (awp international) - Wegen der Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit Strafzöllen versucht Mexiko, den Handel mit anderen Staaten mittels neuer Abkommen auszubauen. Die Regierung strebt noch in diesem Jahr eine Reform des Handelsabkommens mit Europa an, wie Aussenminister Luis Videgaray dem spanischen Dienst der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zudem wolle man ähnliche Verträge mit Brasilien und Argentinien schliessen. "Das heisst: Das Hauptziel ist, dass Mexiko stärker an den Rest der Welt heranrückt."