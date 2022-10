Ein Richter in New York hatte in der vergangenen Woche Trumps Versuch zurückgewiesen, seine Aussage in dem Verleumdungsverfahren zu verschieben. Trump wiederholte daraufhin in einem Beitrag auf dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social, Caroll habe das Ganze frei erfunden. "Ich kenne diese Frau nicht, ich habe keine Ahnung, wer sie ist." Er beklagte, er müsse nun einmal mehr Jahre von "juristischem Unfug" über sich ergehen lassen.