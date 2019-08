Die USA haben zahlreiche Verbündete, die nicht Mitglied der Nato sind, als wichtige Verbündete eingestuft. Auf der Liste finden sich etwa Israel, Ägypten, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan oder Argentinien.

Bolsonaro ist seit Jahresbeginn im Amt. Seine Regierung hat sich von Anfang an zu einer klar proamerikanischen Linie bekannt. Bolsonaro hat wegen seiner populistischen und in Teilen konfrontativen Äusserungen in Medien auch den Beinamen "Tropen-Trump" erhalten./jbz/DP/zb

(AWP)