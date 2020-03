Trump erklärt sich zum Sieger von 13 Vorwahlen der Republikaner

Die Republikaner haben daher in mehreren Bundesstaaten ihre Vorwahlen abgesagt. Am "Super Tuesday" hielten sie aber in fast allen Bundesstaaten Vorwahlen ab, in denen auch bei den Demokraten abgestimmt wurde - abgesehen von Virginia. Die Vorwahlen ziehen sich bis Juni hin. Auf Nominierungsparteitagen küren Demokraten und Republikaner im Sommer dann endgültig ihre Präsidentschaftskandidaten - die Demokraten im Juli in Milwaukee, die Republikaner im August in Charlotte. Die Präsidentschaftswahl in den USA steht am 3. November an./cy/DP/zb

(AWP)