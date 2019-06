Trump erwägt Verlegung von US-Truppen von Deutschland nach Polen

Derzeit seien 52 000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, sagte Trump. Wie der Präsident auf diese Zahl kam, war zunächst unklar. Tatsächlich sind rund 35 000 US-Soldaten hierzulande stationiert.

Trump kritisierte, Deutschland komme seinen Verpflichtungen innerhalb der Nato mit Blick auf die Verteidigungsausgaben nicht nach. "Deutschland steht bei einem Prozent, sie sollten bei zwei Prozent sein", beklagte er. Gemeint ist der Anteil der Militärausgaben am deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Polen dagegen halte sich an Absprachen, lobte Trump.

Derzeit sind 4000 US-Soldaten in Polen stationiert. Die dortige Regierung wirbt seit längerem für eine Aufstockung der amerikanischen Truppen dort. Viele Polen sehen in den USA die Schutzmacht gegen eine russische Bedrohung, die an der Ostflanke der Nato seit Beginn der Ukrainekrise besonders stark wahrgenommen wird. Duda hatte auch eine permanente US-Militärbasis in seinem Land ins Gespräch gebracht, die er dem US-Präsidenten zu Ehren den Namen "Fort Trump" geben will.

Trump sagte, Polen wolle eine militärische Einrichtung von "Weltklasse" errichten. Auf die Frage nach dem Namen dafür sagte er: "Das ist ihre Entscheidung. Sie können es nennen, wie sie wollen."/jac/cy/DP/fba

(AWP)