Die Trump Organization hat nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten nach Worten des langjährigen Finanzchefs Allen Weisselberg alle Unternehmensmethoden auf Illegalitäten hin überprüft. "Mr. Trump wurde Präsident und jeder schaute unsere Firma anders an, inklusive er selbst", sagte Weisselberg US-Medienberichten zufolge am Donnerstag vor einem Gericht in New York aus. "Wir haben uns zu der Zeit gedacht, dass wir alle unsere Methoden, die wir über Jahre benutzt hatten, überprüfen und sicherstellen sollten, damit wir alles korrigieren, was korrigiert werden muss."

18.11.2022 06:33