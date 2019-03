Trump fordert von China Ende der Zölle auf US-Agrarprodukte

Eine Aufhebung der Zölle auf US-Agrarprodukte sei wichtig für die amerikanischen Bauern und für ihn. Landwirte sind eine wichtige Wählerschaft von Trumps republikanischer Partei. Ihnen machen die Zölle auf US-Agrarerzeugnisse wie etwa Sojabohnen und Schweinefleisch schwer zu schaffen, die China im vergangenen Jahr als Reaktion auf US-Strafzölle verhängt hatte.

Nach Gesprächen mit der chinesischen Seite in der vergangenen Woche war Trump von dem Ultimatum abgerückt, dass es in dem seit Monaten schwelenden Streit eine Einigung bis Anfang März geben müsse. Höhere Zölle auf chinesische Importwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar sind damit vorerst vom Tisch. Die Regierung in Washington verschob die angedrohte Zollerhöhung am Freitag offiziell.

Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag erklärt, dass man bereits an einem detaillierten Handelsabkommen mit China arbeite und in den kommenden Wochen weiter voranzukommen wolle. Trump stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums vor.

(AWP)