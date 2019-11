Trump gehen Handelsgespräche mit China 'viel zu langsam'

In dem seit mehr als einem Jahr währenden Konflikt zwischen den USA und China - den zwei grössten Volkswirtschaften der Welt - hatte es zuletzt widersprüchliche Signale gegeben. Am Donnerstag hatten Äusserungen der chinesischen Seite den Eindruck erweckt, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, bestehende Strafzölle bei Fortschritten in den Verhandlungen schrittweise zurückzunehmen. Trump sagte am Freitag, es gebe keine Einigung, im Rahmen eines geplanten Teilabkommens bereits bestehende Strafzölle aufzuheben.

Im Oktober hatte Trump eine grundsätzliche Einigung auf ein Teilabkommen verkündet. Allerdings ist völlig unklar, wo und wann es zu einer Unterzeichnung kommen könnte und ob der Handelskrieg dadurch nachhaltig entschärft wird. Der Konflikt hat das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern verlangsamt und bremst die Weltkonjunktur./lkl/DP/jha

(AWP)