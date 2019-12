Trump gratuliert seinem "Freund" Johnson zum Wahlsieg

"Das war ein riesiger Sieg letzte Nacht", sagte Trump später am Rande eines Treffens mit dem Präsidenten Paraguays, Mario Abdo Benítez, im Weissen Haus. "Die Zahlen sind gewaltig." Trump nannte Boris "einen Freund von mir". Johnsons Sieg und der Brexit "werden auch für die Vereinigten Staaten eine grossartige Sache sein, weil es viel Handel bedeutet, eine gewaltige Menge an Handel. Sie (die Briten) wollen so dringend mit uns Geschäfte machen." Das sei für Grossbritannien schwieriger, solange das Land in der Europäischen Union sei.

Johnson war ähnlich wie Trump mit einem populistisch geführten Wahlkampf angetreten. Beide Politiker stehen sich politisch nahe. Grossbritannien und die USA wollen ein gemeinsamen Handelsabkommen abschliessen, sobald Grossbritannien aus der EU ausgetreten und nicht mehr an EU-Regelungen gebunden ist.

Das von Johnson mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen unterscheidet sich von der Vorgängervereinbarung Theresa May im wesentlichen darin, dass Grossbritannien nach dem Brexit nicht mehr Teil einer europäischen Zollunion bleiben soll. Dies hätte ein Handelsabkommen mit den USA auf längere Sicht verhindert.

Kritiker befürchten, dass ein solches Abkommen stark liberalisiert sein könnte und auch als sinnvoll erachtete Regulierungen der EU - etwa bei Finanzdienstleistungen oder in der Landwirtschaft - zurückfahren wird./dm/DP/eas

(AWP)