Trump greift US-Notenbankchef Powell erneut an

"Ehrlich gesagt, hätten wir eine andere Person in der Federal Reserve, die die Zinsen nicht so stark erhöht hätte, hätten wir mindestens einen Punkt und einen halben mehr", sagte Trump. Damit bezog er sich vermutlich auf das Wirtschaftswachstum.

Trumps Kritik an Powell, den er selbst nominiert hatte, und der US-Notenbank ist nicht neu. Seit langem spricht sich Trump für niedrigere Leitzinsen aus, um das Wachstum zusätzlich zu befeuern. Mittlerweile haben sich an den Finanzmärkten Spekulationen auf Zinssenkungen gebildet, weil die politischen Risiken immer grösser werden. In der kommenden Woche entscheidet die Fed über ihren Leitzins, eine Zinssenkung wird aber noch nicht erwartet./bgf/jsl/fba

(AWP)