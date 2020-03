Die grossen Kreuzfahrtgesellschaften Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und MSC setzen ihre Fahrten aus den USA nach Angaben von US-Präsident Donald Trump für 30 Tage aus. Das geschehe auf seine Bitte und gelte ab Mitternacht in der Nacht zu Samstag (Ortszeit/5.00 Uhr MEZ), schrieb Trump am Freitagabend auf Twitter. In mehreren Fällen waren in den vergangenen Wochen Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 auf Kreuzfahrtschiffen festgestellt worden, die zur Quarantäne von Passagieren führten.