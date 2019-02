Trump hält Ansprache zur Lage der Nation - Streit um Grenzmauer

Überschattet vom Streit um die von ihm geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko hält US-Präsident Donald Trump seine bislang zweite Ansprache zur Lage der Nation. Trump tritt am Dienstagabend (21.00 Uhr Ortszeit/3.00 Uhr MEZ am Mittwoch) vor den Kongress, in dem die Demokraten seit Jahresbeginn die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben.