Trump: Handelsvereinbarung mit Japan muss bis nach Juli-Wahlen warten

Eine umfassende Handelsvereinbarung zwischen den USA und Japan kommt nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump in den nächsten Wochen nicht zustande. "Vieles wird bis nach ihren Juli-Wahlen warten, wo ich grosse Zahlen erwarte", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Kurz zuvor hatte er mit Japans Premierminister Shinzu Abe Golf gespielt. Im Juli wird in Japan ein Teil des Parlaments neu gewählt.