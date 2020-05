Trump hofft auf weniger als 100 000 Tote in USA durch Coronavirus

US-Präsident Donald Trump hofft auf weniger als 100 000 Tote durch das neuartige Coronavirus in den USA. Das sei deutlich unter den Opferzahlen von bis zu 2,2 Millionen, die eine Studie ohne Eindämmungsmassnahmen befürchtet hatte, sagte Trump am Freitag bei einer Veranstaltung in Weissen Haus. Es sei dennoch "eine schreckliche Zahl". Der Präsident sagte, durch die Massnahmen seiner Regierung seien "vielleicht Millionen Menschenleben" gerettet worden. Trump ehrte am Freitag im Weissen Haus mehrere Amerikaner für "harte Arbeit, Heldentum und Hoffnung" in der Corona-Krise.