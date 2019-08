Trump: Ist der Fed-Chef oder Chinas Präsident der grössere Feind?

Es sei unglaublich, dass die Notenbank sich äussern könne "ohne zu wissen oder zu fragen, was ich mache, was ich in Kürze bekanntgeben werde". Schliesslich schrieb er unter Hinweis auf Powell - dessen Nachnamen er falsch schrieb - und Chinas Präsident Xi Jinping: "Meine einzige Frage lautet, wer ist unser grösserer Feind, Jay Powel (sic) oder der Vorsitzende Xi?"

Powell hatte zuvor in einer mit Spannung erwarteten Rede auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole erklärt, die US-Notenbank werde angemessen handeln. Trump hat wiederholt eine deutlichen Zinssenkung von der Fed gefordert. Mit China hat Trump einen Handelskrieg angezettelt.

(AWP)