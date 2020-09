Trump: Könnte strengere Richtlinien für Corona-Impfstoff blockieren

US-Präsident Donald Trump erwägt, strengere Richtlinien der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Notfall-Genehmigung eines Corona-Impfstoffes nicht zu genehmigen. "Wir schauen uns das an und das Weisse Haus muss dem zustimmen. Wir können es genehmigen oder auch nicht", sagte Trump am Mittwoch in einer Medienkonferenz.