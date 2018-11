Trump: Kongress sollte eingreifen wegen parteilicher Richter

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut über die angebliche Parteilichkeit bestimmter Richter beklagt und ein Eingreifen der Justiz oder des Parlaments verlangt. Eine Gruppe von Richtern oder der US-Kongress müssten einschreiten und die Zustände im Neunten Gerichtsbezirk beenden, sagte Trump am Donnerstag in Palm Beach in Florida, wo er ein verlängertes Wochenende über den US-Feiertag Thanksgiving verbringt. Was in diesem Gerichtsbezirk passiere, sei eine Schande. Die Richter dort kippten in grosser Zahl Vorhaben der Regierung und schadeten so den Strafverfolgungsbehörden.