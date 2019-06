Trump kritisiert erneut heftig die US-Notenbank

US-Präsident Donald Trump hat erneut heftig die US-Notenbank kritisiert. Die Fed würde sich wie ein bockiges Kind verhalten, "wenn wir Zinssenkungen und Lockerung brauchen", schrieb Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Fed hatte am vergangenen Mittwoch die Zinsen nicht angehoben, allerdings Senkungen in Aussicht gestellt.