Trump kritisiert May für Brexit-Handhabe

US-Präsident Donald Trump hat massive Kritik am Brexit-Management von Grossbritanniens Premierministerin Theresa May geübt. "Ich bin überrascht, wie schlecht es gelaufen ist", sagte Trump, der die Entscheidung zum EU-Austritt Grossbritanniens befürwortet, am Donnerstag zum Auftakt eines Besuches des irischen Premierministers Leo Varadkar in Washington.