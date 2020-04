Trump: In Kürze neue Empfehlungen zu Gesichtsmasken gegen Corona

Die US-Regierung will in Kürze landesweite neue Empfehlungen für das Tragen von Gesichtsmasken als Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkünden. Das sagte US-Präsident Donald Trump bei einem Briefing am Donnerstag (Ortszeit) in Washington, wie der US-Sender CNN berichtete. Verbindlich solle ein Tragen der Masken aber nicht werden, betonte Trump demnach: "Amerikaner, die eine Gesichtsbedeckung tragen wollen, können das für sich selbst entscheiden."