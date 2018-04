Trump lobt Beziehung zu Merkel und nennt sie 'aussergewöhnliche Frau'

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt des Treffens mit Angela Merkel die Beziehung zur Kanzlerin gelobt. "Wir haben eine sehr grossartige Beziehung", sagte Trump am Freitag im Weissen Haus in Washington. Das Verhältnis sei von Anfang an grossartig gewesen, manche Leute hätten das aber nicht verstanden, fügte er hinzu. Trump bezeichnete Merkel als "aussergewöhnliche Frau". Er gratulierte ihr zudem noch einmal zum Wahlsieg der CDU bei der Bundestagswahl im vergangenen September.