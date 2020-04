Trump nach historischem Crash: Lassen Öl-Branche 'niemals' im Stich

Nach dem dramatischen Einbruch des US-Ölmarktes hat US-Präsident Donald Trump Unternehmen in der Branche Unterstützung zugesagt. "Wir werden die grossartige US-Öl- und Gasindustrie niemals im Stich lassen", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. "Ich habe den Energieminister und den Finanzminister angewiesen, einen Plan auszuarbeiten, der Mittel zur Verfügung stellt, damit diese sehr wichtigen Unternehmen und Arbeitsplätze auch weit in die Zukunft gesichert werden!"